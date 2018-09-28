Dünya devlerinin Türkiye’de e-ticaret iştahı artıyor

Önce yazın başında alibaba.com Türkiye
'deki en büyük teknoloji girişimi satın alımına imza atarak Trendyol'a yatırım yapmıştı.
Şimdi dünyanın en büyük devi Amazon yerel hizmete amazon.com.tr adresinde başladı.
Amazon sahip olduğu teknoloji ve tedarikçi gücüne güvenerek Türkiye pazarı için fırsat oluştuğunu düşünerek geldi. Türkiye'de bir girişimi satın alarak giriş yapmak yerine kendisi adım atmaya karar veren Amazon, başlangıcı fazla gürültü koparmadan yaptı. Önemli eksik ve hataları olsa da yarım günde elde ettikleri cironun sektörün büyük oyuncularını geride bıraktığı söyleniyor.
Önümüzdeki dönemde sonuçlarını birlikte göreceğiz. 2001 yılında krizle birlikte büyüyen Gittigidiyor ebay tarafından satın alınmıştı.
Yine krizde büyüyen yemeksepeti.com girişimi en büyük satın almalardan birine imza atmıştı.
Amazon, KOBİ'lere dünya genelinde yeni müşterilere ulaşma konusunda yardımcı olmak için, altyapı ve teknik hizmetlere bu zamana kadar milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı ifade ediliyor. YERLİ SATICIYA DESTEK
Amazon.com.tr'nin açılması ile birlikte Türkiye'deki işletmeler, herhangi bir ürün listeleme ücreti olmadan ürünlerini kolaylıkla Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere satabilecek. Amazon bu işletmelere; listeleme araçları, 7 gün 24 saat online satış desteği, açık ve şeffaf satış koşulları, fiyatlandırma bilgileri, rapor ve analizler gibi satış artırmaya destek olacak hizmetler sunuluyor. Bakalım diğer e-ticaret platformlarıyla aralarında nasıl bir rekabet oluşacak.