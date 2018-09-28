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İçerikler yerli dijital reklam da yerli olsun

Giriş Tarihi: 28.9.2018
İçerikler yerli dijital reklam da yerli olsun
Dijital reklam platformlarında farklı seçenekler oluşması ve yerli kaynaklar kullanılarak hazırlanan çözümlerin sayısı artıyor. Yerli içeriğin ağırlıklı olarak tüketildiği pazarda reklamın ağırlıklı olarak yurtdışı platformlar üzerinden yapılması pek mantıklı değil. Şimdi yerel alternatifler de ortaya çıkmaya başladı. Bu amaçla 2 sene önce yerli ve milli teknolojik medya satın alma platformu Programattik'i geliştirerek reklamverenlerin kullanımına sunan , şimdi de yayıncılar için dijital reklam platformu hizmetleri sunan yerli Admatic ile imza attıktan sonra çözüm farklı firmaların da ilgisini çekmeye başladı.
Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, "Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlara karşı herkes üzerine düşeni yapmalı. Dijital reklam pazarında ülkemizden büyük miktarda reklam geliri elde eden bazı küresel firmaların vergi sistemimize tabi olmadıkları için vergi ödemediklerini ve BTK düzenlemelerine tabi olmadıklarını göz önünde bulundurarak Türkiye'nin yerli teknoloji platformu Admatic Grup ile işbirliği anlaşması imzaladık. Halihazırda kendi Programattik platformumuz ile bir sinerji oluşturacak bu işbirliği sayesinde, yerli ve milli teknoloji platformu alternatiflerinin kullanılması ve geliştirilmesi yönünde sektöre örnek olacak yeni bir hareket başlatmış bulunuyoruz. Ülkeye katma değer sağlayan yerli platformların tercih edilmesi bugüne kadar yurtdışına akan yüksek medya harcamalarını içeride tutacak, tam da ihtiyacımız olan bu zor zamanda ülke ekonomisine güç katacak" şeklinde konuştu.
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İçerikler yerli dijital reklam da yerli olsun
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