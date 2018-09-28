İYH’de yolcu provası yapıldı

İstanbul
Yeni Havalimanı'nda (İYH
) son 32 gün. 2014'te temeli atılan Türkiye'nin gurur projelerinden İYH 29 Ekim'de açılıyor. DHMİ Genel Müdürlüğü önderliğinde THY
, HAVAŞ, ÇELEBİ ve TGS Yer Hizmetleri
yönetcileri ve çalışanları ile havalimanında hizmet verecek paydaş firmaların çalışanlarıyla bugüne kadar 27 bin 522 sınıf eğitimi, 28 bin 225 de saha eğitimi yapıldı. Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT) adı verilen test aşamalarının en önemli üç aşamanın ilk provası büyük bir titizlikle tamamlandı. Dün kast ajanslarından ayarlanan bin sahte yolcu, 2 bin bagaj, 800 kamu personeli, 2 uçak ile ilk test yapıldı. Testlerin ikincisi ekimin ilk haftası, üç bin sahte yolcu, 6 bin sahte bagaj, bin kamu personeli 3 uçak, sonuncusu ise açılış tarihinden bir hafta önce yapılacak. Son testte 5 bin sahte yolcu, 10 bin sahte bagaj, İYH ve operasyonel paydaşlar ile kamu kurumlarından bin personel, 5 uçak 200 yer hizmeti ekibi yer alacak. TESTLER GERÇEK GİBİ
Denemelerde, sözde yolcuların havalimanlarına girerek bagajlarını teslim etmesi ve biniş kartlarıyla uçağa yönlendirilmesi, seçilen koltuğun değişimi ve yeniden bilet basımı, transfer yolcuların yönlendirme tabelalarıyla yeni uçuş kapısını bulması, bagajların zamanında uçağa ve yolcuya teslim edilmesi ve daha pek çok senaryoyu kapsadı. Danışmaya soru soruldu, silah ve bagaj teslimleri yapıldı. Uçaklar yer hizmetlerini test etti. Yolcular uçacakmış gibi terminalden girerek, check-in yaptırıp pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçağa binilen son kontrol noktalarına kadar geldi. 168 kişinin yönettiği test ve entegre sürecinde, Güney Kore'nin dünyaya açılan kapısı Seul'deki Incheon Uluslararası Havalimanı İşletmesi ve Kuzey Avrupa'nın en önemli aktarma merkezlerinden Kopenhag Uluslararası Havalimanı şirketleri de destek veriyor. 12. AİRSHOW FUARI AÇILDI
HER iki yılda bir İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda düzenlenen İstanbul Airshow, kapılarını 12. kez açtı. Açılışını Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı fuara Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı. Pazar gününe kadar açık olacak fuarda 150'ye yakın firma ve 40'tan fazla hava aracı yer alacak.