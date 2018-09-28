Latin Amerika ve Rusya'ya yerli para ile açılıyor

Protokollerin imza töreninde konuşan ASKON Genel Başkan Yardımcısı Erol Çakır, Kurdaki yüksek artış ülkelerin kendi para birimleri ile ticaret yapmalarının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. ASKON olarak hedeflerimiz doğrultusunda ticari partnerlere ulaşım noktasında somut adımlar atmaya karar verdik. Ülkemizin menfaatleri noktasında ticari açılımları sürdüreceğiz. Bu protokoller sayesinde bu adımımızı hayata geçirme imkânımız olacak. Özellikle Çin, Rusya, Güney Amerika ve Hindistan pazarına daha çok yoğunlaşacağız'' dedi.

ÜLKEMİZİN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA TİCARİ AÇILIMLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKOAntalyalya Şubesi, Latin Amerika İş Geliştirme Derneği (LAİGED) ve Rusya Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Derneği (REBTEK) arasında imzalanan protokoller ile ASKON Üyesi beş bin iş insanının Latin Amerika'da ve Rusya'da önünü açacak çalışmaların yol haritası belirlenmiş oldu. Protokoller kapsamında "Türk şirketler ve kurumlar ile Rus ve Latin şirketler ve kurumlar arasındaki ekonomik, şirketler arası ticari ilişkilerin ve ortaklıkların geliştirilmesi için projelerin çerçevesi belirlendi. Protokol ASKON Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan ve LAİGED Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Gündüzpolat'ın imzaları ile resmiyet kazandı.

YERLİ PARA BİRİMİ İLE TİCARET YAPMAYI ÖN KOŞUL OLARAK SUNUYORUZ

İmza törenine katılan ASKON Genel Başkan Yardımcısı Erol Çakır, Özellikle son dönemlerde ülke ekonomimiz üzerinde gerçekleştirilen baskılar ortada. Bu duruma kayıtsız kalamazdık, eli kolu bağlı duramazdık. Alternatif sektörlerle pazarımızı çeşitlendirmemiz gerektiği gibi, ithalat noktasında da bizimle aynı para cinsinden çalışabilecek iş ortaklarına da ihtiyacımız var. Bu açılımın temel felsefesi bu. Yine bu protokol sayesinde bizden kilometrelerce uzaktaki ülkelerin ticari hayatı ve mevzuatı hakkında tecrübeli isimler ile çalışma fırsatı bulup, bir nevi oralarda ithalat ofisleri oluşturmuş olacağız. Yerli para birimleri ile karşılıklı ticaret yapmayı ön koşul olarak sunuyoruz. Bu sayede ABD dolarına bağımlı bir ticaret anlayışından bir nevi kopmuş olacağız.

AB İLE REKABET EDEBİLMELİYİZ

ASKON Antalya İl Başkanı Cahit Urkan ise Latin Amerika pazarı ve Rusya pazarı bizler için son dönemlerde en önemli alternatif pazarlar arasına girdi. Bu pazarı iyi değerlendirmek istiyoruz. Avrupa Birliği ticaretinin yüzde 6'sını Latin Amerika'ya yaparken bizde bu oran yüzde 1'i bile bulmuyor. Bu rakamı neden arttırmayalım. Bu pazarda AB ile rekabet edebilmeliyiz. Biz eminiz ki bu tarz işbirlikleri ile bu oran artacaktır ve ülkemiz bu pazardan hakkettiği oranı alacaktır. '' dedi.