Son dakika haberi: Altın düşmeye devam ediyor! Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Eylül 28 çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili olarak son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türk halkının nezdinde önemli bir yere sahip olan altın, hem hediyeleşmek hem de yatırım amacıyla sıkça kullanılmakta. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş internet üzerinden altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. İnişli ve çıkışlı bir grafik çizen altın dün düşüş gerçekleştirdi. Dün sabah saatlerinde yüksek olan altın fiyatları öğleden sonra düşüş gerçekleştirdi ve çeyrek altın 368 TL'ye kadar geriledi. Türk kültüründe dolar ve euronun aksine daha benimsenmiş bir yatırım aracı olarak görülen altın ile ilgili tüm detaylı bilgilere bu başlık altında ulaşabilirsiniz. Haftanın son günü 28 Eylül Cuma güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Yatırım amacıyla çokça tercih edilen altın ile ilgili vatandaşlar araştırmalarını hızlandırmaya devam ediyor. Trend listesinde en tepe konumda olan altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? sorusunun cevabını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık... İşte altın fiyatı son durum.