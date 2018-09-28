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Son dakika haberi: Altın düşmeye devam ediyor! fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Eylül 28 çeyrek

Bir aydır inişli çıkışlı bir grafik sergileyen yla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 420 TL'ye kadar çıkan yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için ilgilenme nedeni olmuştu. Altın fiyatları arama motorlarında trendlerin en başında geliyor. Türk kültürüne göre hediyeleşmek için ayrı bir öneme sahip olan altın, ayrıca yatırım yapmak isteyen vatandaşların en çok rağbet ettiklerinin başında geliyor. Özellikle çeyrek altın hem hediyeleşmede hem yatırımda çok sık kullanılan altın çeşitlerinden biri. Dün altında düşüşlerin gerçekleşmesinden sonra vatandaşlar yine "çeyrek altın ne kadar" sorusunu araştırmaya başladı. Bizde sizler için altınla ilgili olan tüm detayları haberimizde derledik. Altın fiyatları ne kadar? 28 Eylül Cuma güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet altını fiyatları...

Giriş Tarihi: 28.9.2018 07:21 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 07:33
Son dakika haberi: Altın düşmeye devam ediyor! Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Eylül 28 çeyrek altın fiyatları

ile ilgili olarak son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türk halkının nezdinde önemli bir yere sahip olan altın, hem hediyeleşmek hem de yatırım amacıyla sıkça kullanılmakta. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş internet üzerinden altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. İnişli ve çıkışlı bir grafik çizen altın dün düşüş gerçekleştirdi. Dün sabah saatlerinde yüksek olan altın fiyatları öğleden sonra düşüş gerçekleştirdi ve 368 TL'ye kadar geriledi. Türk kültüründe dolar ve euronun aksine daha benimsenmiş bir yatırım aracı olarak görülen altın ile ilgili tüm detaylı bilgilere bu başlık altında ulaşabilirsiniz. Haftanın son günü 28 Eylül Cuma güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet, ve fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Yatırım amacıyla çokça tercih edilen altın ile ilgili vatandaşlar araştırmalarını hızlandırmaya devam ediyor. Trend listesinde en tepe konumda olan altın fiyatları bugün ne kadar ? sorusunun cevabını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık... İşte son durum.

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