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Son Dakika Haberi | kuru ve euro bugün ne kadar kaç TL? 28 Eylül Cuma şu an dolar alış satış fiyatı sorgula!

kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri bu sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. ve Euro’da günlerdir süren düşüş sürüyor. Piyasalarda yaşanan hareketlenme nedeniyle ‘Dolar ne kadar’ cevabı en çok merak edilen soruların başında gelerek trend listesinde de zirveyi gördü. 28 Eylül Cuma döviz kuru hakkındaki tüm detaylar sabah.com.tr’de. Peki bugün dolar ve Euro ne kadar kaç TL?

Giriş Tarihi: 28.9.2018 09:11 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 09:11
Son Dakika Haberi | Döviz kuru dolar ve euro bugün ne kadar kaç TL? 28 Eylül Cuma şu an dolar alış satış fiyatı sorgula!

Sabah saatlerinden bu yana fiyatı düşüşü devam ediyor. Buna bağlı olarak kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri de birçok kişi tarafından yakından takip edilmeye başladı. Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik ile 'dolar ne kadar' sorusu yanıtını arıyor. 27 Eylül Perşembe canlı dolar ve Euro fiyatları an be an bu başlık altından takip edebilirsiniz. Peki bugün dolar ve Euro ne kadar kaç TL? İşte ayrıntılar…

DOLAR NE KADAR VE KAÇ TL?

Döviz kuru hakkında en son gelişmeler yakından takip edilirken dolar fiyatı giderek düşüyor. Son günlerde yaşanan düşüş bugün de sürüyor.

DÖVİZ KURU SON DAKİKA GELİŞMESİ

Şu an dolar ne kadar sorusunun yanıtı ile ilgili tüm ayrıntılara, piyasalarda yaşanan iniş ve çıkış oranına, güncel fiyatlara hemen sonraki sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Son Dakika Haberi | Döviz kuru dolar ve euro bugün ne kadar kaç TL? 28 Eylül Cuma şu an dolar alış satış fiyatı sorgula!
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