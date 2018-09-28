- Türkiye'nin ilk yerli uçağı ilk kez bu piste indi

- Türkiye'nin ilk havaalanlarından olan ve ilk yerli üretim uçağın indiği ilk pist olan Divriği Havaalanı havadan görüntülendi



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Türkiye'nin ilk havaalanlarından olan ve ilk yerli üretim uçağın indiği ilk pist olan Divriği Havaalanı havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Teknofest'teki konuşması, Türkiye'nin ilk havaalanlarından olan ve ilk yerli uçağın iniş yaptığı havaalanı olma özelliği taşıyan Divriği Havaalanı'nı yeniden akıllara getirdi. Divriği Havaalanı'nın akıbeti de Türkiye'nin ilk yerli uçağı ile aynı oldu. Türkiye'de 1936 yıllarında Nuri Demirağ'ın girişimleri ile yapımına başlanılan ilk yerli uçak, 1941 yılında İstanbul'dan havalanıp Divriği Havaalanı'na indi. Uçakta seri üretime geçilecekken yaşanan bir kaza nedeni ile dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Türk Hava Kurumu tarafında verilen siparişleri iptal ettirip yerli uçak üretiminin başlar başlamaz bitmesine neden oldu. Bu gelişmenin ardından Sivas'in Divriği ilçesinde temelleri atılan Türkiye'nin ilk uçak fabrikası inşa edilemedi. İlk havaalanlarından birisi olan Divriği Havalaanı ise 2011 yılına kadar Demir Çelik İşletmesi tarafından kullanıldı. Havaalanı, aynı yıl içerisinde yapılan özelleştirme kapsamında 430 bin TL karşılığında satıldı. Şu an kapısına kilit vurulan havaalanı atıl bir durumda bekliyor. Havadan görüntülenen havaalanının pistinin halen yerinde olduğu, kule ve idari binalarının ise harabeye döndüğü görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Teknofest'te yaptığı konuşmada, "İma yolu ile Nuri Demirağ'ın akıbeti ile tehdit edildiğimiz anlar oldu. Biz hiçbirine itibar etmedik. Rabbimizin verdiği ömrü kimse kısaltamaz" demişti.