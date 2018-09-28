Yeni Havalimanı ihalesi Otobüs A.Ş’nin oldu

İstanbul Yeni Havalimanı
Toplu Ulaşım İhalesi'ni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin şirketi Otobüs A.Ş. kazandı. Dün ger çekleşen "Bagajlı Lüks Taşımacılık Toplu Ulaşım" ihalesine 9 firma davet edilirken, 6 firma teklif sunmadı. İhalede, Sarılar İnşaat A.Ş., Bursa
Belediyesi firması Burulaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Otobüs A.Ş. yarıştı. 702 milyon tahmini bedel üzerinde üç firma teklif verdi. Otobüs A.Ş., 755 milyon 820 bin liralık teklifiyle ihaleyi kazandı. Daha önce gerçekleşen ihaleyi 475 milyon lira ile Altur-Havaş- Free konsorsiyumu kazanmış, "kamu yararı olmadığı" gerekçesiyle onaylanmamıştı.