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10 bin öğrenci alınacak

Giriş Tarihi: 29.9.2018
10 bin polis adayı öğrenci alınacak
Lisans ve ön lisans mezunları arasından bini kadın olmak üzere 10 bin memuru adayı öğrenci alınacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Alınacak polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak. Yükseköğretim Kurulu () tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar da başvuru yapabilecek. Ön başvurular, 1-14 Ekim 2018 tarihlerinde Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden gerçekleştirilecek.
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10 bin polis adayı öğrenci alınacak
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