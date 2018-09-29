Haberler Ekonomi Haberleri 17.8 milyon öğrenci ders başı yaptı

17.8 milyon öğrenci ders başı yaptı Yeni eğitim ve öğretim dönemi 17 Eylül’de başladı. İlk ve ortaöğretimde kayıtlı 17 milyon 749 bin 876 öğrenci ders başı yaparken okullarda görev yapan öğretmen sayısı 1 milyonun üzerinde. 14 ilde de tam gün eğitime geçildi, 81 ilde ise tam gün eğitime 2019’un sonunda geçilmesi planlanıyor