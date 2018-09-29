"Cep"ten konuşmada dakika ücreti düşürüldü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca dakikası 90 kuruş olarak ücretlendirilen cep telefonu arama ücreti, 56,7 kuruşa, kısa mesaj ücreti de 90 kuruştan 40,75 kuruşa indirildi. Söz konusu uygulama, 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek.