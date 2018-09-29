"Cep"ten konuşmada dakika ücreti düşürüldü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca dakikası 90 kuruş olarak ücretlendirilen cep telefonu arama ücreti 56,7 kuruşa, kısa mesaj ücreti de 90 kuruştan 40,75 kuruşa indirildi. Söz konusu uygulama, 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek. Kurul ayrıca "açma kapama" ücretinde de yüzde 20 indirim kararı aldı.
Giriş Tarihi: 29.9.2018 11:56Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 11:59
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca dakikası 90 kuruş olarak ücretlendirilen cep telefonu arama ücreti, 56,7 kuruşa, kısa mesaj ücreti de 90 kuruştan 40,75 kuruşa indirildi. Söz konusu uygulama, 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek.