İŞKUR talepleri topluyor Masraf ve harçlık devletten

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında bilişim sektöründe "Mesleki Eğitim
de Kupon Sistemi" için talep toplama süreci başladı. Hükümet, 2023 yılına kadar kamuda 100 bin bilişimci istihdam
etmeyi hedeflerken, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme, kodlama gibi alanlarda niteliklerini geliştirmek isteyen gençler kupon sisteminden yararlanabilecek. Gençlere harçlıklarının yanı sıra genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de ödenecek. Bu yöntemle nitelikli iş gücü gerektiren bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından kendilerine uygun zaman ve şartlarında esnek bir şekilde eğitim almaları sağlanacak. DEVLETTEN 10 BIN LIRA EĞITIM KUPONU
Hükümet bu yılın sonuna kadar 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirmeyi hedeflerken, gençlerin niteliklerini geliştirecek yeni eğitim programları uyguluyor. Gençlerin bilişim sektöründeki mesleklerde akredite edilmiş mesleki eğitim kurumlarından kendilerine uygun eğitim almalarını sağlamaya yönelik pilot olarak başlatılan 10 bin liralık kupon modeli yaygınlaştırılacak. Kupon yardımı ile gençler İŞKUR
'dan alamadığı kursları farklı kurslarda alabilecekler. Bu sayede gençler alacakları 10 bin lira kupon yardımını eğitim kurslarında kullanabilecek. ISTIHDAM GARANTISI SÖZÜ ALINACAK
Talebi kabul edilen gençlere eğitim kuponu verilecek. Yazılım uzmanlığına ilişkin kuponu olan akredite edilen kuruluşa gidecek. Kendisine uygun üniversite ya da eğitim kuruluşunu seçecek. Bu kuponlar eğitim masraflarına karşılık gelecek. Genç işsizliğin azaltılmasında önemli rol oynayacak bu eğitim programları seçimlerin hemen ardından başlatılacak. Mesleki eğitim programları iki yıl sürecek. Kursların en az 6 ay olması planlanıyor. Eğitimlerin saatlerinde esnek davranılacak. Gençlerin istihdama katılımını artırmak için eğitim kurumlarından belli oranda istihdam garantisi sözü de alınacak. SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Gençlere, başta bilişim sektörü olmak üzere geleceğin mesleklerini öğrenmek için eğitim verilecek. Eğitimleri özel kurumlar verecek ve eğitimin içeriğini işverenler belirleyecek. Yeni modelle işverenlerin talep ettiği nitelikli işgücü yaratılacak. Eğitim görecek gençlere devlet 10 bin lira kupon verecek. Gençler bu kuponları eğitim kurumlarında kullanarak, istedikleri yerde ve istedikleri şartlarda eğitim alabilecek. Eq eğitim görenlere cep harçlığı da verilecek. eğitim sonrası gençler işe yerleştirilecek. KYK'DAN BİR MÜJDE DAHA
Bu yıl yurt ücretine zam yapmayan KYK (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu), yurtlarında barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını artırdı. Geçen yıl sabah kahvaltısı için 3,5 TL ve akşam yemeği için 7,5 TL olmak üzere günlük 11 TL, aylık ise 330 TL olarak uygulanan beslenme yardımı, bu yıl günlük 12,5 lira, aylık 375 liraya yükseltildi. Barınma, burs/kredi ve eğitim imkanlarının yanı sıra sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için yurtlarda kalan öğrencilere beslenme yardımında da bulunan KYK, yeni eğitim öğretim yılı başında bünyesindeki yurtlarda barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını artırdı. Bu yıl yurt ücretine zam yapmayan KYK, yurtlarında barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını artırdı. Geçen yıl sabah kahvaltısı için 3,5 TL ve akşam yemeği için 7,5 TL olmak üzere günlük 11 TL, aylık ise 330 TL olarak uygulanan beslenme yardımı bu yıl, günlük 12,5 lira, aylık 375 liraya yükseltildi. 17 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak beslenme yardımı sabah kahvaltısı için 4 TL; akşam yemeği için ise 8,5 TL olarak belirlendi. Kahvaltı yardımı, yurt yemekhanelerinde hafta içi 06.30-13.00, hafta sonları ise 06.30-14.00; akşam yemeği yardımı ise 16.00- 23.00 saatleri arasında geçerli olacak. Yurtlarda yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan şehit ve gazi çocuklarına, anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ile devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 21 TL'den 22,5 TL'ye yükseltildi.