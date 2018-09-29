Pazar çeşitliliği ile gelir artırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) turizmle ilgili alınan kararların arka planı netleşmeye başladı. Hindistan, Japonya gibi alternatif pazarlara açılmanın yanı sıra çeşitliliği hedefleyen programla, turist sayısı artırılırken gelirin de yükseltilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Öncelikli hedefimiz 2016'da kaybettiğimiz turist sayısını kazanmaktı. Bu kapsamda çok doğru teşvikler verildi. Bu yıl ulaşacağımız 40 milyon turistle de karşılığı alınmaya başlandı" dedi. Sırada gelir artırıcı adımların olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, şunları söyledi: "YEP'te de belirtildiği gibi Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi gelir düzeyi ve harcama kapasitesi yüksek pazarlara odaklanıyoruz. Zengin turist biraz nazlıdır. Bu profile yönelik en büyük sorun olan güvenlik sorunu çözüldü. Atatürk Havalimanı'nda yaşadığımız sıkışıklığı yeni havalimanıyla aşacağız. Bu destinasyonlarda çok ciddi kapasite artışı olacak."

KONGREDE TEŞVİK ŞART

Kongre turizminde beklenen hareketlenmenin yaşanmadığına dikkat çeken Bağlıkaya, teşviklerin bu tür segmentlerde yoğunlaşması gerektiğinin altını çizdi. "40 milyon turisti getirdik artık teşvike gerek yok yaklaşımı yanlış" diyen Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle kongre turizmini desteklememiz gerekiyor. Dünyanın her yerinde kongre turizminde KDV iadesi yapılırken Türkiye'de yapılmıyor. Diğer ülkelerle rekabette zorlanıyoruz. Bunun için bir kanuni düzenleme gerekiyor. 2 bin dolar ortalama harcaması olan bir kongre turistine 150-200 euroluk KDV iadesiyle teşvik verilmesinin bir zararı olamaz."

TÜRKİYE 8 AYDA 27 MİLYON TURİSTİ AĞIRLADI

TÜRKİYE'YE, yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.92 artışla, 27 milyon 23 bin 134 yabancı ziyaretçi geldi. Ağustosta ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.56 artışla 5 milyon 383 bin 332 yabancıyı ağırladık. 8 aylık dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk üçte sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere yer aldı.

200 HİNTLİ ACENTE GELİYOR

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, gelir artırıcı adımlar atarken turist sayısının da artması gerektiğine dikkat çekti. Bağlıkaya, "Japonya'da Türkiye'yi tanıtıcı bir ek çıkardık. Düğün turizmi için kasım başında 200 Hintli tur operatörünü ağırlayacağız. Biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

MAĞDURİYET OLMAYACAK

OUTGOING (Yurtdışına taşıyan) yapan seyahat acentelerinin döviz kurundaki ani yükseliş nedeniyle sıkıntı yaşadığını anlatan Bağlıkaya, iflası konuşulan Anı Tur'un da bu sıkıntıyı yaşadığını aktardı. Firuz Bağlıkaya, müşteri mağduriyeti olmaması için bakanlığın ve birliğin çalıştığını söyledi.?