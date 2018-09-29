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Son dakika haberi | Altında hareketlilik devam ediyor! fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 29 Eylül çeyrek

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte ndaki arayışlar tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizde yatırım ve hediyeleşmek için kullanılan altın fiyatları son dakika olarak anlık değişmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş özellikle a yatırım yapacak olan vatandaşların ilgi odağı olmuş, gün boyunca aramalarda trendlerin başına çıkmıştı. Özellikle çeyrek altın hem hediyeleşmede hem yatırımda çok sık kullanılan altın çeşitlerinden biri. Dün altın fiyatlarında düşüş görülmüş bunun üzerine milyonlarca vatandaş "" sorusunu aramıştı. Altına yatırım yapacak olan vatandaşlarımız için tüm detayları haberimizde derledik. Altın fiyatları ne kadar? 29 Eylül Cumartesi, gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları..

Giriş Tarihi: 29.9.2018 06:59
Son dakika haberi | Altında hareketlilik devam ediyor! Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 29 Eylül çeyrek altın fiyatları

rında son dakika düşüş-artış gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türk halkı için önemli bir yere sahip olan altın, hem hediyeleşmek hem de yatırım amacıyla tercih edilmekte. Uzun zamandır hareketli iniş ve çıkışların yaşandığı vatandaşlarında ilgilisini çekmeye devam ediyor. Hal böyle olunca milyonlarca kişi internet üzerinden altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Türk kültüründe dolar ve euronun aksine daha benimsenmiş bir yatırım aracı olarak görülen altın ile ilgili tüm detaylı bilgilere bu başlık altında ulaşabilirsiniz. 29 Eylül Cumartesi güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet, ve fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Yatırım amacıyla çokça tercih edilen altın ile ilgili vatandaşlar araştırmalarını hızlandırmaya devam ediyor. Trend listesinde en tepe konumda olan altın fiyatları bugün ne kadar ? sorusunun cevabını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık... İşte son durum.

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Son dakika haberi | Altında hareketlilik devam ediyor! Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 29 Eylül çeyrek altın fiyatları
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