Son dakika haberi | Altında hareketlilik devam ediyor! Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 29 Eylül çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika düşüş-artış gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türk halkı için önemli bir yere sahip olan altın, hem hediyeleşmek hem de yatırım amacıyla tercih edilmekte. Uzun zamandır hareketli iniş ve çıkışların yaşandığı altın fiyatları vatandaşlarında ilgilisini çekmeye devam ediyor. Hal böyle olunca milyonlarca kişi internet üzerinden altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Türk kültüründe dolar ve euronun aksine daha benimsenmiş bir yatırım aracı olarak görülen altın ile ilgili tüm detaylı bilgilere bu başlık altında ulaşabilirsiniz. 29 Eylül Cumartesi güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Yatırım amacıyla çokça tercih edilen altın ile ilgili vatandaşlar araştırmalarını hızlandırmaya devam ediyor. Trend listesinde en tepe konumda olan altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? sorusunun cevabını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık... İşte altın fiyatı son durum.