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Son dakika haberi: Milyonlarca emekliye ekstra geliyor! Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca emekliye son dakika müjdesi! Senenin ikinci yarısında zam alacak milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak zam oranlarını öğrenmeye çalışıyor. Bu senenin Temmuz ayında yapılan zamla birlikte yüzleri gülen emekliler ocak ayında yeni zamlı maaşlarını çekmiş olacaklar. 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşen oranıyla birlikte 12 milyonu aşkın emekliye yapılacak olan zam oranını emekliler heyecanla bekliyor. Peki en düşük ne kadar olacak? Emekliler ne kadar zam alacak? Emekliye yapılacak olan zamla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 29.9.2018 12:02
Son dakika haberi: Milyonlarca emekliye ekstra zam geliyor! Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Son dakika haberi | 12 milyonu aşkın emeklinin beklediği Ocak mı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Temmuz ayına aldıkları ve iki bayramda verilen bin TL'lik ikramiyeler ile yüzleri gülen emekli vatandaşlar, Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile birlikte ve daha sonrasında gelen 2 ikramiye emekli yüzlerini güldürmüştü. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için Ocak zammı detaylarını netleştirdik. Yeni yıl zamlarında emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emekli için araştırmalarımızı hazırladık. En düşük ne kadar olacak? sorusunun yanıtı burada!

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Son dakika haberi: Milyonlarca emekliye ekstra zam geliyor! Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
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