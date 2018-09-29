Son dakika haberi: Milyonlarca emekliye ekstra zam geliyor! Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Son dakika haberi | 12 milyonu aşkın emeklinin beklediği Ocak zammı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Temmuz ayına aldıkları zam ve iki bayramda verilen bin TL'lik ikramiyeler ile yüzleri gülen emekli vatandaşlar, Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile birlikte ve daha sonrasında gelen 2 ikramiye emekli yüzlerini güldürmüştü. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için Ocak zammı detaylarını netleştirdik. Yeni yıl zamlarında emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emekli için araştırmalarımızı hazırladık. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı burada!