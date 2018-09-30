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Pozitif ayrıştık

Borsaya, ’nın açıklandığı hafta, üç ayın en yüksek yabancı girişi oldu. ’nin risk primi yüzde 28 azaldı. Kurda tansiyon düştü

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Pozitif ayrıştık
Ağustos ayının ortasında şiddetini artıran kur atağına karşı ekonomi yönetiminin attığı adımlarla piyasalarda tansiyonu düşüren , özellikle son iki haftada kendi ligindeki ülkelerden pozitif ayrıştı. 'nın 13 Eylül'deki artırımı ile başlayan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 20 Eylül'de açıkladığı ayakları yere sağlam basan ile devam eden süreç, Türkiye'ye ilginin ateşleyicisi oldu.

BORSA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
Başkan 'ın ABD ve ziyareeriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentilerin yanı sıra bankacılık sektörüne ilişkin devam eden iyimserlik piyasalardaki normalleşmeyi hızlandırdı. 'da endeks 12-29 Eylül tarihleri arasında yüzde 8.3 yükselerek, 4 ay sonra ilk kez 100 bin puanın üstüne çıktı. Borsa İstanbul, son 1 ayda dünyanın en fazla yükselen üçüncü piyasası oldu. Özellikle Yeni Ekonomi Programı'nın açıklandığı günü kapsayan 14-21 Eylül tarihleri arasındaki haftada 138 milyon dolarla son üç ayın en yüksek yabancı girişi gerçekleşti.

KURDA TANSİYON DÜŞTÜ
Ağustos ayı ortasında 7.2 lirayı geçen, 12 Eylül'de 6.46 TL olan dolar, bu hafta 6 liranın altını gördü. Dolarda son iki haftadaki düşüş yüzde 7'ye yaklaştı. Türkiye'ye ilişkin olumlu beklentiler 5 yıllık CDS'lerde de kendini gösterdi. Risk pirimi yüzde 28 azaldı. 10 yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 20.31'den 17.9'a indi.

MERKEZ'DEN YENİ ADIM
Piyasalarda tansiyonun azaldığının göstergelerinden biri de Merkez Bankası'nın dün aldığı karar oldu. Merkez Bankası, Türk Lirası'nda azalınca TL uzlaşmalı vadeli satım ihalelerini düşürmeye karar verdi. Son çeyrekte yarı yarıya daha az döviz satımı yapılacak. Merkez Bankası'ndan dün yapılan açıklamada son çeyrekte 6.95 milyar dolarlık ihale yapılmasının planlandığı bildirildi. Bu tutar üçüncü çeyrekte 16 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Yıllık toplam tutar 41.2 milyar dolar olacak.
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Pozitif ayrıştık
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