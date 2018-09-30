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Son Dakika Haberi | Eylül ayının son günü tüm ! Bugün Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

, bugün geride bırakacağımız Eylül ayının en çok merak edilen konularından birisi oldu. Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı hareketlenmeler son dakika gelişmelerini yakından takip ettirdi. 'Altın fiyatları ne kadar' bu sabah saatlerinden itibaren yine merak edilmeye devam ediyor. Bu piyasadaki canlı rakamları an be an haberimizden takip edebilir, son güncellemeleri en hızlı şekilde görüntüleyebilirsiniz. 30 Eylül Pazar gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 30.9.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 11:23
Son Dakika Haberi | Eylül ayının son günü tüm altın fiyatları! Bugün Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Eylül ayının en çok araştırılan konularından bir tanesi de oldu. Piyasalarda yaşanan son dakika hareketlenmeleri vatandaşların merakını topladı. Bu alana yatırım yapmak isteyenler ya da hediyelik olarak gram, tam, yarım, cumhuriyet veya çeyrek altın alacak olanlar konuyu yakından takip etmeye devam ediyor. 'Altın fiyatları ne kadar' sorusunun yanıtına an be an sabah.com.tr adresinden canlı olarak ulaşabileceksiniz. Peki 30 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

BUGÜN ÇEYREK ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Altın fiyatları konusunda yapılan araştırmalar bugün de devam ediyor. Yaşanan sert düşüş nedeniyle birçok kişiyi meraklandıran altın fiyatı konusundaki son durumu hemen buradan öğrenebilirsiniz.

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Son Dakika Haberi | Eylül ayının son günü tüm altın fiyatları! Bugün Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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