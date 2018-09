Son Dakika Haberi | Döviz kuru dolar ve euro haftayı ne kadar kapattı? 30 Eylül 2018 Dolar Euro rakamları sorgula!

Sabah saatlerinden bu yana dolar fiyatı düşüşü devam ediyor. Buna bağlı olarak döviz kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri de birçok kişi tarafından yakından takip edilmeye başladı. Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik ile 'dolar ne kadar' sorusu yanıtını arıyor. 29 Eylül Cumartesi canlı dolar ve Euro fiyatları an be an bu başlık altından takip edebilirsiniz. Peki bugün dolar ve Euro ne kadar kaç TL? İşte ayrıntılar…

BUGÜN DOLAR NE KADAR VE KAÇ TL?

Döviz kuru hakkında en son gelişmeler yakından takip edilirken dolar fiyatı giderek düşüyor. Son günlerde yaşanan düşüş bugün de sürüyor.

DÖVİZ KURU SON DAKİKA GELİŞMESİ

Şu an dolar ne kadar sorusunun yanıtı ile ilgili tüm ayrıntılara, piyasalarda yaşanan iniş ve çıkış oranına, güncel fiyatlara hemen sonraki sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.