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belgelerinde yüzde 25 indirim

Giriş Tarihi: 30.9.2018
TSE belgelerinde yüzde 25 indirim
Türk Standartları Enstitüsü () Başkanı Adem Şahin, 31 Aralık 2019'a kadar mevcut ücret tarifesinde herhangi bir artış yapmaksızın belgelendirme faaliyetlerini yüzde 25 indirimli uygulama kararı aldıklarını söyledi. Bakanlığın, sanayicilere ve iş dünyasına destek için çeşitli kararları hayata geçirdiğini anımsatan Şahin, "Belgelendirme faaliyetlerinde indirim kararı, Enstitü'nün yaklaşık 74 milyon lira civarında bir gelirden vazgeçmesi demek" diye konuştu.

ALACAĞA YAPILANDIRMA
Şahin, TSE'nin hizmetleri karşılığı birikimli olarak önemli bir miktara ulaşan piyasadaki alacaklarının yeniden yapılandırılması konusunda da bir düzenleme hazırlığında olduklarını belirterek, "'nin açılmasıyla birlikte bu konudaki yasa çalışmasını da Meclis'e intikal ettireceğiz" dedi.
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TSE belgelerinde yüzde 25 indirim
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