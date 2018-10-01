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Antalya’ya gelen 11 milyonu aştı

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Antalya’ya gelen turist 11 milyonu aştı
Turizmde dünyanın sayılı destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya yılın başından bu yana havayoluyla gelen yabancı sayısı 11 milyonu aştı. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1-29 Eylül 2018 tarihlerinde Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente 1 milyon 877 bin 528 yabancı turist geldi.
Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 25 arttı. 1 Ocak - 29 Eylül tarihlerinde ise iki havalimanı aracılığıyla kente toplam 11 milyon 4 bin 809 yabancı ziyaretçi giriş yaptı.
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Antalya’ya gelen turist 11 milyonu aştı
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