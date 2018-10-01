DEİK Erdoğan’ın ziyaretlerinden umutlu

Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK
) Başkanı Nail Olpak
, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın Almanya
ziyaretine eşlik ettiklerini ve Yatırım Ofisi'yle birlikte bu ziyarette, önde gelen Alman şirketlerinin üst düzey yetkilileri ile görüştürmeyi amaçladıklarını ve bu amaca ulaştıklarını belirtti.Olpak, "Başkanımız her zamanki gibi herkesi dikkatle dinledi ve neredeyse herkese ayrı ayrı, olabilecekler konusunda cevap verdi. Toplantıya katılanların ilk izlenimlerini aldığımızda, gayet mutluydular. Toplantının temeli birebir diyaloğun sağlanmasıydı, mutlu ayrılıyoruz" dedi. Ziyaretin Almanya ayağı kapsamında Erdoğan'ın, söz konusu ülkenin önde gelen 25 şirketinin üst düzey yetkilisiyle direkt görüşme gerçekleştirmesini amaçladıklarını bildiren Olpak, "Toplantıda Başkanımızın hitabından sonra, Alman şirketlerinin üst düzey yetkilileri söz aldı ve Türkiye
'deki yatırımlarıyla ilgili dilek ve görüşlerini ifade etti. Hepsi Türkiye'deki yatırımlarının devam etmesini istiyor ve daha fazla yatırım yapılmasıyla ilgili beklentilerini aktarıyor. Başkanımız her zamanki sistematiğiyle notlarını aldı, neredeyse herkese ayrı ayrı, olabilecekler konusunda cevap verdi" diye konuştu. TİCARET HEDEFİ 40 MİLYAR DOLAR
Olpak, Almanya ile lojistik yakınlık olduğuna işaret ederek, iki ülkenin ticari ilişkilerinde kaçırılan noktalar ne ise tespit edilip onlara odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, "Almanya'daki 7 bin 500 firma, Türkiye'de faliyet gösteriyor. İkili ticaret hacminin orta vadede 40 milyar doların üzerine çıkarılması ve Alman firmalarıyla başka ülkelerde iş birliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi.