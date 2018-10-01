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Dokuz ayda 900 bin gence iş kapısı açıldı

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018
Dokuz ayda 900 bin gence iş kapısı açıldı
Türkiye kur üzerinden yürütülen ekonomik kuşatma operasyonuna karşı dimdik ayakta dururken, da bir rekora daha imza atmaya hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "artı 2 istihdam" çağrısı ve teşviklerle birlikte yıl sonu için öngörülen 1 milyon 250 bin hedefine bir adım daha yaklaşıldı.
Son aylarda yürütülen kur operasyonuna karşın 9 ayda 900 bin gence iş kapısı açıldı. Geçen yıl 1 milyon kişiyi işle buluşturan Türkiye İş Kurumu'na yılın ilk 8 ayında verilen iş ilanları 1 milyon 800 bine ulaşırken, açık işlerin yüzde 99.4'ü ise özel sektörden geldi.

5 MİLYON İÇİN YOL HARİTASI
Gelecek beş yıllık dönemde yılda en az 1 milyon istihdamla toplamda 5 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturulacak. Gençlere yönelik iş tecrübesi kazanım programları, uzun süreli işsiz kalanlara "dönüşü hızlandırma" kursları başlatılıyor. Toplam 2 milyon 250 bin kişi aktif işgücü piyasası programlarından yararlanacak. Mesleki yeterlilik belgeli nitelikli işgücü sayısı ise 1 milyona çıkacak.
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