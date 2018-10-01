Haberler Ekonomi Haberleri Emekli maaşlarında son dakika gelişmesi

Emekli maaşlarında son dakika gelişmesi Emekli maaşlarında son dönemlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin merakla beklediği "Emekli maaşları ne kadar artacak" sorusuna ilişkin tahminler ortaya çıktı. Bu tahminlere göre en düşük emekli maaşlarına en az 106 TL zam yapılacak. Bu artış maaşlara göre düşünüldüğünde yüzde 10'luk bir yükselme anlamına geliyor.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 10:22