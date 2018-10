Fatih Dönmez : - "Enerji sektörünü yüksek katma değerli teknolojilerin üretildiği, bilgi ve tecrübeyi değere dönüştürebilen bir alan haline getirmek için gerekli alt yapıyı hazırladık. Enerji, gelecek dönemde Türkiye 'nin parlayan yıldızı olacak. Bu alanda yüz binleri bulan istihdam olanakları sağlanacak" - "Yakında rüzgar enerjisinde de inşallah yerli üretim yapan bir fabrikamız devreye girecek. Amacımız sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak değil bölgemizdeki yüksek potansiyeli de göz önüne alarak geniş bir coğrafyanın enerji teknolojilerinde üretim üssü olmak. Artık hedeflerimiz, hayallerimiz sadece Türkiye ile sınırlı değil"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji sektörünü yüksek katma değerli teknolojilerin üretildiği, bilgi ve tecrübeyi değere dönüştürebilen bir alan haline getirmek için gerekli alt yapıyı hazırladıklarını belirterek, "Enerji gelecek dönemde Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Bu alanda yüz binleri bulan istihdam olanakları sağlanacak." dedi.

Dönmez, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 2018-2019 Akademik Yılı açılış töreninde, yeni akademik yılın üniversiteye ve bütün akademik camiaya hayırlar getirmesini, başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı olmasını temenni etti.

Yapay zekanın, kodlamanın, büyük veri yönetiminin konuşulduğu bir dönemden geçildiğini ifade eden Dönmez, yapay zeka teknolojisine hakim olan ülkelerin gelecekte dünyanın geleceğinde de söz sahibi olacağını vurguladı.

Dönmez, teknolojiyi artık sadece kullanan değil onu üreten ve ihraç eden bir sistemi kurgulamak zorunda olduklarının altını çizerek, "Geçtiğimiz hafta Yeni Ekonomi Programı ilan edildi. Programda öne çıkan hususlardan biri de hiç kuşkusuz yüksek katma değerli mal ve hizmetlerin üretimi konusu idi. Türkiye'nin bu hedefine ulaşması için Ar-Ge ve inovasyon odaklı büyümesi yani hızla bilgi toplumuna dönüşmesi gerekmektedir. Yeni dönemde yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi başlıca hedefimiz olacak." diye konuştu.

İthal edilen ürünlerin ağırlıklı olarak Türkiye'de üretilmesi için gerekli adımların atılacağına işaret eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İleri teknoloji gerektiren yazılım, iletişim, haberleşme, sağlık, enerji gibi pek çok alanda Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Bugün artık dünyaya teknolojiler yön veriyor. Yeni teknolojilerin üretiminde kabiliyetimizi ne kadar geliştirirsek dünyanın geleceğinde de o kadar söz sahibi oluruz. Aksi takdirde bu işin kaymağını başkaları yer, hamallığı bize kalır. Küresel trendleri ve gelişmeleri takip ederek dünyada yeni gelişen teknolojilerin Türkiye'ye uyarlanması ve en nihayetinde burada üretilmesi, bir adım sonrasında ise yeni teknolojilerin üretim merkezi olarak önemli bir başarı hikayesi ortaya koymak zorundayız."

- "Rüzgar enerjisinde yerli üretim yapan fabrika"

Enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi için çok önemli adımlar attıklarına dikkati çeken Dönmez, yapılan her ihaleye muhakkak yerli istihdam ve yerli üretim şartı koyduklarını vurguladı.

Yenilenebilir enerjide firmaların en az yüzde 80 yerli mühendis ve işçi istihdam etmek zorunda olduğunu belirten Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji ekipmanlarının yerli imalatı şartını koyduk. Türkiye'nin ilk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikasının temellerini geçtiğimiz yıl Ankara'da attık. Yakında rüzgar enerjisinde de inşallah yerli üretim yapan bir fabrikamız devreye girecek. Amacımız sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak değil bölgemizdeki yüksek potansiyeli de göz önüne alarak geniş bir coğrafyanın enerji teknolojilerinde üretim üssü olmak. Artık hedeflerimiz, hayallerimiz sadece Türkiye ile sınırlı değil. Bölgemiz ve en nihayetinde dünyanın her yeri bizim için önemli bir pazar. Diğer yandan Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin temelini attık. Nükleer teknoloji sadece elektrik üretimi değildir. Nükleer teknoloji sağlık, endüstri, ulaştırma, haberleşme, uzay teknolojileri gibi pek çok alanda yüksek teknoloji demektir. Nükleer santraller sayesinde üst düzey teknoloji ve know-how transferiyle bu alandaki yerli teknoloji ve üretim kapasitemizin artmasını da sağlayacağız."

- "Artık öyle olmayacak"

Madenlerde gençlerle ilgili çok dinamik fırsatların bulunduğunu vurgulayan Dönmez, sektörde Ar-Ge ve teknoloji merkezli bir yapının temellerini atacaklarını dile getirdi.

Türkiye'de çıkarılan kıymetli mineraller, nadir elementler ya da stratejik elementlerin işlenmesi için yurt dışına gönderildiğini sonra da fahiş fiyatlarla geri satıldığına dikkati çeken Fatih Dönmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık öyle olmayacak. Madenin işlenmesi için gerekli bütün teknolojik alt yapı ve yatırımlar artık burada yapılacak. Maden sahalarımızı yarı mamul ve nihai ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla ihaleye açacağız. Türkiye büyük hedefleri olan bir ülke. Enerji sektörünü yüksek katma değerli teknolojilerin üretildiği, bilgi ve tecrübeyi değere dönüştürebilen bir alan haline getirmek için gerekli alt yapıyı hazırladık. Enerji gelecek dönemde Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Bu alanda yüz binleri bulan istihdam olanakları sağlanacak. En önemlisi de yerli üretim ve teknolojinin yerelleşmesi noktasında ortaya koyduğumuz Ar-Ge, yerli üretim ve yerli mühendis şartları, gelecek dönemde Türkiye'nin uluslararası alandaki rekabet gücüne büyük katkılar sunacak."

- "Milletimizin geleceğine kurulan tuzakları boşa çıkarmalıyız"

Dönmez, bugün dünyanın her ülkesinde insani yardım kisvesi altında devletlerin ve toplumun her kademesine yerleşen FETÖ'nün artık küresel bir tehdit haline geldiğinin altını çizdi.

Yıllardır gizlenerek, takiye yaparak ve yalan söyleyerek her ülkede büyüyen FETÖ'nün, adeta uluslararası bir mafya gibi ülkelerin yönetimlerinden ekonomilerine kadar her alana müdahale etmeye çalıştığını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Bugün bazı ülkeler FETÖ'nün hamiliğine soyunuyor ve her türlü desteği açıktan vermekten çekinmiyor. Bu sadece ülkelerin ulusal güvenliklerini değil küresel güvenliğin de büyük zarar görmesine neden olacaktır. Gençler, sizlere büyük görevler düşüyor. Gerçekleri anlamak ve anlatmakla yükümlüyüz. İnsanımızın ve milletimizin geleceğine kurulan tuzakları boşa çıkarmalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Bakan Dönmez'e üzerinde Şeyh Edebali'nin sözlerinin bulunduğu bir tablo hediye etti.

Akademik yılın açılışına, Vali Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, siyasi partilerin ve kurumların temsilcileriyle, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Bakan Dönmez, açılışın ardından kentten ayrıldı.