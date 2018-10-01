HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haberi: Altın alacaklar dikkat! Bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Ekim ayının ilk günü altın fiyatları..

Son dakika haberi: Altın alacaklar dikkat! Bugün ne kadar, kaç TL? Ekim ayının ilk günü ..

Eylül ayında internet üzerinde en çok aranan konuların başında geliyordu. Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve inişli çıkışlı grafik vatandaşların bu konu üzerindeki meraklarını bir hayli arttırmıştı. Genelde ülkemizde yatırım ve hediyeleşmek için kullanılan altın en çok tercih edilenlerin başında geliyor. Son günlerde düşüş gerçekleşen altına rağbet bir hayli artmış durumda. Düşüşün ardından vatandaşlar " ne kadar" sorusunu aramaya devam ediyor. Altın fiyatları ne kadar? Ekim ayının ilk günü gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 07:52
Son dakika haberi: Altın alacaklar dikkat! Bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Ekim ayının ilk günü altın fiyatları..

Geçtiğimiz Eylül ayında inişli çıkışlı grafik sergileyen vatandaşların araştırdığı konuların başında gelmişti. Ülkemiz için önemli bir konuma sahip olan altın, hem yatırım hem de hediyeleşmek için çokça tercih edilmekte. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş internet üzerinde altın fiyatlarını araştırır olmuş, bunun neticesinde " ne kadar" sorusu trendlerin başında yer almıştı. Türk kültüründe dolar ve euronun aksine daha benimsenmiş bir yatırım aracı olarak görülen altın ile ilgili tüm detaylı bilgilere bu başlık altında ulaşabilirsiniz. 29 Eylül Cumartesi güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet, ve fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR - KAÇ TL?

Sabah.com.tr olarak, Ekim ayının ilk günü altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar için anbean güncellemeye devam edeceğiz. Yatırım amacıyla en çok tercih edilen altın olarak çeyrek altın tercih edilmekte. Bugün ?

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Altın alacaklar dikkat! Bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Ekim ayının ilk günü altın fiyatları..
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN