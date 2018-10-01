Son dakika haberi: Altın alacaklar dikkat! Bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Ekim ayının ilk günü altın fiyatları..

Geçtiğimiz Eylül ayında inişli çıkışlı grafik sergileyen altın fiyatları vatandaşların araştırdığı konuların başında gelmişti. Ülkemiz için önemli bir konuma sahip olan altın, hem yatırım hem de hediyeleşmek için çokça tercih edilmekte. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş internet üzerinde altın fiyatlarını araştırır olmuş, bunun neticesinde "Çeyrek altın ne kadar" sorusu trendlerin başında yer almıştı. Türk kültüründe dolar ve euronun aksine daha benimsenmiş bir yatırım aracı olarak görülen altın ile ilgili tüm detaylı bilgilere bu başlık altında ulaşabilirsiniz. 29 Eylül Cumartesi güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR - KAÇ TL?

Sabah.com.tr olarak, Ekim ayının ilk günü altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar için anbean güncellemeye devam edeceğiz. Yatırım amacıyla en çok tercih edilen altın olarak çeyrek altın tercih edilmekte. Bugün çeyrek altın ne kadar?