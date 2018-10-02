Haberler Ekonomi Haberleri 300 bin araç hurdada yatıyor

300 bin araç hurdada yatıyor Borçları nedeniyle, icralık olan araçların çekildiği yediemin otoparklarındaki araç sayısı 300 bini geçti. Otopark sahipleri araçların elektronik ortamda satışı için düzenleme istiyor