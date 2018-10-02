Haberler Ekonomi Haberleri 6 yılda 6 milyon kişi ‘ev’lendi

6 yılda 6 milyon kişi ‘ev’lendi Vatandaş ev almaktan vazgeçmedi. Konut satışları son 6 yılda sürekli arttı. Ocak 2013-Ağustos 2018 döneminde yeni ve ikinci el konutlar dahil toplam 5.8 milyon konut satıldı