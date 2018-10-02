Altın şehirler ödüllerine uluslararası ilgi

Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan Golden City Awards ödüllerine bu yıl İngiltere, Yunanistan, Ukrayna
, Pakistan
gibi pek çok ülkeden belediyeler büyük ilgi gösteriyor. Ödülleri kazanan projeler kasımda açıklanacak. Belediyelerin kısa ve uzun vadede bölgesel kalkınmaya katkı sunmasının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni bu yıl Hilton Otel'de 20 - 21 Kasım'da düzenlenecek. Tören öncesinde "İnsan Odaklı Kentler Zirvesi" de düzenlenecek. Konusunda uzman isimlerin yanı sıra dünyanın değişik ülkelerinden belediye başkanları bir araya gelecek, yerel yönetimlere ilişkin tüm sorunlar masaya yatırılacak. İNSAN ODAKLI KENTLER
Yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve insan odaklı kentleri teşvik etmek amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini söyleyen Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Mehmet Akif
Yaşın, yarışmaya ilginin yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl ilk defa belediyelerin kendi hizmetlerini sergileyebilecekleri bir fuar alanı da oluşturduk. Böylece belediyeler, başka belediyelerin yaptığı örnek çalışmaları da görme ve uygulama fırsatı bulabilecekler. Golden City Awards, yerel yönetimlerin daha iyi hizmetler üretmesini teşvik etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.