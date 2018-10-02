HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Amazon ABD'de asgari ücreti saatte 15 dolara çıkarıyor!

'de i saatte 15 dolara çıkarıyor!

merkezli e-ticaret şirketi , Amerikalı çalışanlar için i gelecek aydan itibaren saatte 15 dolara çıkaracağını açıkladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 16:40
Amazon ABD'de asgari ücreti saatte 15 dolara çıkarıyor!

Şirketten yapılan açıklamada, yeni tarifesinin tam zamanlı, yarı zamanlı, geçici ve mevsimlik mesai yapan tüm çalışanları kapsayacağı kaydedildi.

, 'de çevrimiçi ticaret ağı için dağıtım merkezi işlevi gören dev malzeme depoları yanında Whole Foods gibi bazı perakende zincirlerini de işletiyor.

Ülkede yaklaşık 350 bin kişi istihdam eden şirket bugüne dek farklı eyaletlerdeki çalışanlarına farklı asgari ücret uyguluyordu. Örneğin Teksas eyaletine bağlı Austin şehrindeki malzeme deposunda çalışan bir işçi saatte 10 dolar kazanırken, New Jersey eyaletine bağlı Robinsville şehrinde çalışan bir işçi saate 13,5 dolar kazanıyordu.

Federal asgari ücretin saatte 7,5 dolar olduğu ABD'de her eyalet kendi asgari ücret düzeyini belirleme yetkisine sahip bulunuyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Amazon ABD'de asgari ücreti saatte 15 dolara çıkarıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN