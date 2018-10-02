Dolar 1.5 ayın dibine geriledi

Ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla birlikte, Merkez Bankası
'nın güveni artıran adımları, ayakları yere sağlam basan Yeni Ekonomi Programı
, bankacılık sektörüne ilişkin iyimserlik, ABD ve Almanya ile ilişkilere yönelik olumlu beklentiler ve yerli yatırımcının döviz
talebinin azalması, doları 1.5 ayın dibine çekti. Dolar dün 5.92 TL'nin altına inerek 17 Ağustos'tan bu yanaki en düşük seviyeye geriledi. TL, dolar karşısında tüm dünyada en fazla değer kazanan para birimi olurken, euro da 6.87 liraya indi. TL, 4 Eylül'den bu yana yüzde 12.5 ile dolar karşısında en fazla prim yapan para oldu. Kurdaki düşüşün en önemli nedenlerinden biri TL'ye güveni artan yerli yatırımcının dolar alımını azaltması oldu. 10 Ağustos'ta 10 milyar dolara ulaşan vatandaşın günlük döviz işlem hacimleri son dönemde 3.4 milyar dolara geriledi.
Yeni Ekonomi Programı'nda ortaya konan ekonomik istikrar odaklı yaklaşımın da TL'yi desteklediğini belirten analistler, Başkan Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretinin, döviz borçlanmalarının çevrilmesinde yoğun bir süreç olan eylül ve ekim aylarının yarısının geride kalmasının, Katar, Çin ve AB başta olmak üzere önümüzdeki dönemde doğrudan yatırımların artabileceği beklentisinin etkili olduğu görüşünde. HEDEF 5.70 TL
Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys , "İstikrarın en önemli nedeni alınan önlemler. Merkez Bankası faizleri artırdı, Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Bunlar yeniden dengelenme sağladı" dedi. Matys, kurun 5.69- 5.70'e inebileceğini söyledi. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da 5.87'nin altına inilmesi durumunda düşüşün hızlanacağı görüşünde.