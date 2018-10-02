Kahve devi Jacobs Ofçay’ı satın alıyor

Türkiye'de Jacobs markası ile bilinen JDE şirketi, Ofçay'ın tam kontrolünü devralmak üzere Rekabet Kurulu
'na başvuruda bulundu. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda şu bilgilere yer verildi:
"Anlaşmaya göre, her iki şirket de mevcut yerel varlıklarını ortaya koyacak ve çalışmalarını aynı şemsiye altında sürdürecektir. Ahmet Bülent Kasap CEO olarak ortaklıkta görev üstlenecektir. Rekabet Kurulu'nun onayına bağlı olan işlemin 2018'in son çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir." Türkiye'de Jacobs markaları ile bilinen JDE, kahve sektöründe 265 yıllık geçmişe sahip bir uluslararası şirket olarak biliniyor. Ofçay ise 1985 yılındaki kuruluşundan beri Türk çay sektöründe faaliyet gösteriyor.