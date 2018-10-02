Yatırımlara hız kesmeden devam

2007 yılından bu yana her yıl ortalama yüzde 20 büyüme yakalayan Atasun Optik, 10 yılda 43 ilde 200 noktaya ulaştı. Yıl sonuna kadar 10 yeni Atasun Optik noktasının daha açılışını gerçekleştireceklerini belirten CEO Onur Köksal, "Yatırımlarımıza
hız kesmeden devam edeceğiz. Hedefimiz yaratacağımız istihdam ve yatırım ile sektörün büyüme hızına katkıda bulunmak. TEGV destekçisi olarak, 2 bin çocuğun hem temel hem de yaşam becerilerini geliştirecek, yeteneklerini ortaya çıkarmasını sağlayacak" dedi.