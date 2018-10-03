Ant Yapı’dan Londra’ya 5. proje

ANT Yapı
'nın İngiltere'deki merkez ofisi Ant Yapı UK, 20-22 Eaton Place'i tamamlayarak, ülkedeki beşinci projesi olan Apex House
ile 163 konutluk komplekse imza atacak. Yatırım değeri 42 milyon pound değerinde olan projenin 2020 yılında teslim edilmesi planlanıyor. Apex House; biri 23 diğeri ise 7 katlı iki binadan oluşuyor. İngiltere'nin yanı sıra şu an Rusya ve Amerika dahil yurt dışında konut, otel, fabrika ve rezidans gibi ihalesi kazanılmış 40'ın üzerinde projelerinin bulunduğunu belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, "Yabancı bir firmanın dahil olmasının çok zor olduğu İngiltere pazarında, 7 milyon pound yatırım değerindeki projemizi tamamladık. Yakın zamanda İngiltere'de faaliyete geçmemize rağmen emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu. Çevre dostu projenin yapı blokunda motorlu araç yerine 295 adet bisiklet park yeri bulunacak.