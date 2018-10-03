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tüm illere genelge gönderdi... onlar da trafik cezası yazabilecek

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri, kurallara uymayan sürücülere trafik cezası yazabilecek.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 12:43
Bakanlık tüm illere genelge gönderdi... Artık onlar da trafik cezası yazabilecek

Bakanlığın 100 günlük eylem planı çerçevesinde hayata geçirilen uygulama, bir genelge dahilinde tüm illere gönderilirken, Mersin'de de uygulamaya ilişkin saha çalışmalarına başlandı. Uygulamanın özellikle trafik kazasına ve can kayıplarının artmasına neden olan seyir halinde cep telefonu ile görüşme, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme, makas atma ve emniyet kemeri kullanımına yönelik olduğu bildirildi. Bu konularda sadece trafik ekiplerinin tek başına yeterli olamayacağı kanaatinin oluşması üzerine, eylem planındaki hedeflere ve yürütülecek kampanyanın amacına ulaşması için tüm kolluk birimlerinin bir seferberlik ruhuyla etkin bir mücadele içerisine girdikleri kaydedildi. Uygulamanın asıl amacının ise tüm sürücülere, güvenli trafik bilinci alışkanlığının kazandırılması olduğu vurgulandı.

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Bakanlık tüm illere genelge gönderdi... Artık onlar da trafik cezası yazabilecek
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