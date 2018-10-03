D-8 ülkeleri arasında ticaretin artırılması hedefleniyor

- D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Ku Jaafar Ku Shaari: - "Üye ülkeler arasında ticareti ikiye katlamayı gözden geçiriyoruz" - "(İyi niyet anlaşmasıyla) İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, ilk seçilen D-8 havalimanı oldu" - "(Üye ülkeler arasında yerel para biriminin kullanılması) Hala görüşme ve müzakere sürecinde" - " Türkiye Merkez Bankası ile takas odasının kurulması konusunu görüşüyoruz. Bu takas odası, yerel para birimini kullanacak"

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Ku Jaafar Ku Shaari, D-8 ülkelerinin ilişkileri güçlendirme arzusuna sahip olduğunu belirterek, "Üye ülkeler arasındaki ticareti ikiye katlamayı gözden geçiriyoruz." dedi.

Shaari, örgüte üye ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik belirlenen yeni yol haritası hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Örgütün yaklaşık 21 yıl önce kurulduğunu ve üye ülkeler arasında tam bağlılık olduğunu belirten Shaari, kuruluşa üye ülkelerin ilişkileri güçlendirme arzusuna sahip olduğunu dile getirdi.

İstanbul'da geçen yıl yapılan D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesinde liderlerin eylem planı oluşturulmasına ilişkin yeni fikirler ortaya attığını anımsatan Shaari, "Eminim ki üye ülkeler D-8'in oldukça önemli bir ekonomik örgüt olmasını istiyor. Tam anlamıyla, D-8'e yeni fikirler ve yeni dinamik getiriyoruz." dedi.

Örgütün 2020-2030 yıllarını kapsayan 10 yıllık yeni yol haritası ortaya koyduğuna dikkati çeken Shaari, "Biz, sadece ticaret, endüstri, tarım, ulaştırma, enerji ve turizm değil, sağlık, bilim, teknoloji ve finans sektörü gibi alanları da içine alarak iş birliğimizi genişletmek için yeni bir plan ortaya koyduk." dedi.

Örgütün, odak noktasının hala daha önce belirlenen ticaret, endüstri, tarım, ulaştırma, enerji ve turizm alanları üzerinde olduğunu söyleyen Shaari, "Şu anda ticaret alanındaki iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Shaari, örgütün daha önce imzaladığı tercihli ticaret anlaşması ile vize ve gümrük anlaşmalarını güçlendirmeyi ve işlevsel hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Üye ülkeler arasında ticareti ikiye katlamayı gözden geçiriyoruz. Hem hükümet hem de özel sektörden olumlu dönüş aldığımızı gördüğüm için oldukça mutluyum." dedi.

Örgütün faaliyetlerine özel sektörün dahil olması konusuna daha fazla odaklandıklarının altını çizen Shaari, "D-8 Ticaret ve Sanayi Odası kurma konusunda mutabık kaldık. Bu birliktelik, üyelerin tamamının ticaret ve sanayi odalarını birleştirmek için." dedi.

- "İSG, ilk seçilen D-8 havalimanı oldu"

Shaari, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) ile D-8 arasında ağustosta imzalanan iyi niyet anlaşmasını hatırlatarak, "Bu anlaşmayla, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, ilk seçilen D-8 havalimanı oldu." diye konuştu.

İSG'nin ilk seçilen D-8 havalimanı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Shaari, bunun üye ülke halkaları ve işletmeleri arasındaki iletişimi kolaylaştıracağı değerlendirmesinde bulundu.

İmzalanan iyi niyet anlaşmasıyla, İSG, D-8'in Türkiye'den seçilen havalimanı olarak hizmet sunacak. Üye ülkeler Bangladeş, Mısır, Nijerya, Endonezya, İran, Pakistan, Malezya ve Türkiye'de turizm, ticaret ve hava hizmetleri alanlarındaki fırsatları ve karşılıklı faydaları araştıracak ve değerlendirecek.

- "Takas odasının kurulması konusunu görüşüyoruz"

Genel Sekreter Shaari, D-8 ülkeleri arasında yerel para biriminin kullanılmasına yönelik daha önce gündeme gelen konulara ilişkin, "(Yerel para birimi konusu) Hala ilgili otoriteyle görüşme ve müzakere sürecinde." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi'nde, yerel para birimi kullanma önerisinde bulunduğunu hatırlatan Shaari, bunun ardından Malezya'dan bir şirketin özel bir kart çıkarabileceği önerisinde bulunduğunu söyledi. Shaari, bu kartın ticaret uygulamaları gibi alanlarda kullanılabileceğini ve kartın yerel para birimini kullanma kriterinin olduğunu vurguladı.

Shaari, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda aynı zamanda Türkiye Merkez Bankası ile bizim için takas odasının kurulması konusunu görüşüyoruz. Bu takas odası, yerel para birimini kullanacak. Bu konuyu hala konuşuyor ve görüşüyoruz. Önümüzdeki ilk toplantı bu konuyu ele alacağız. Bunu nasıl daha fazla geliştirebiliriz göreceğiz. İnşallah ümit ederim bu girişimden iyi bir sonuç çıkar."