Haliç Tersanesi Bilim Merkezi'nin yapım süreci başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "100 Günlük Eylem Planı" listesinde yer alan Haliç Tersanesi Bilim Merkezi Projesi'ni hayata geçirmek için girişimlerde bulundu.

100 GÜNLÜK PLANIN İLK MEYVESİ

İNŞAAT İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK

Belediyeden alınan bilgiye göre, İBB Meclisi, Haliç Tersanesi'ndeki Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nün taşınması yönünde karar aldı. Karara göre, Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nün Yenikapı Balık Hali'nin bulunduğu yere taşınması için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Öncelikle Fatih ilçesi 2 bin 580 ada 1 parseldeki 15 bin 178 metrekarelik alandan 2 bin 28 metrekarelik kısım Şehir Hatları Genel Müdürlüğü için hazır hale getirilecek.

Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nün Haliç Tersanesi'ni boşaltması için çalışmalar sürdürülürken bilim merkezinin inşaatı için de ihaleye çıkılacak. İBB, projesi tamamlanan ve planları hazırlanan Haliç Tersanesi Bilim Merkezi için 5 Ekim'de ihaleye çıkacak.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanacak.

TARİHİ YAPILAR VE HAVUZLAR KORUNACAK

Gelecekte cazibe merkezi haline getirilmesi planlanan tersanedeki tarihi binalar elden geçirilerek korunacak. Havuzlar ve mevcut yapılar, aslına uygun şekilde ihya edilecek.

Haliç Tersane Bilim Merkezi Projesi'nin mülkiyet hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olacak. İBB şirketi BİMTAŞ'ın yürüttüğü projenin peyzaj alanı 43 bin 961 metrekare, toplam proje alanı ise 74 bin 940 metrekare olacak.

MERAKLI GENÇLERE YÖN VERİLECEK

Yılda 2 milyon ziyaretçinin gelmesi beklenen Haliç Tersane Bilim Merkezi'nde; giriş holü ve müze mağazası, sergi holü, sinema salonu, kuluçka ve hızlandırma merkezi, dene-yap teknoloji atölyesi, dijital kütüphane, restoran ve kafeterya, deneyim merkezi, eğitim atölyeleri, sergi üretim ve bakım atölyesi ile inovasyon merkezi bulunacak.

Proje tamamlandığında öğrenci ve bilime meraklı gençlere yön verileceği gibi yerli ve yabancı turistler tarafından da ziyaret edilmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yakından takip ettiği projenin 3 yılda tamamlanması öngörülüyor.