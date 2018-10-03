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Milli sanayiye ithalat koruması

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
Milli sanayiye ithalat koruması
Hükümet, dünya genelinde uygulamaya giren korumacı politikalar sonucu oluşacak arz fazlasının 'ye yönelmesi ihtimalini dikkate alarak yerli sanayiyi ithalat baskısından korumak için önemli bir adım attı. Demir-çelik ithalatına geçici korunma önlemi alındı. Buna göre 200 gün süreyle yassı mamulden tellere, borulardan tramvay hattına kadar birçok malzemeyi içeren demirçelik ithalatına yüzde 25 ek mali yükümlülük getirildi.

YENİ ÖNLEM DEVREDE
Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması gereğince gelişme yolundaki ülkelere muafiyet sağlamak amacıyla 518 bin 803 ton tarife kontenjanı açılmasına ilişkin kararı 17 Ekim tarihinde yürürlüğe girecek. Karar yassı mamuller, demir çubuklar, teller ve profiller, boru ve içi boş profiller, paslanmaz çelikler, demiryolu ve tramvay hattı malzemelerinin ithalatında "CİF" değerinin yüzde 25'i oranında ek mali yükümlülük uygulanacak.
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Milli sanayiye ithalat koruması
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