Son dakika: Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Son dakika: Bakan Albayrak, "Stokçularla çok daha iyi mücadele edeceğiz. Haftaya enflasyonla mücadele çerçevesini açıklayacağız" dedi.

"FIRSATÇILARLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bakan Albayrak, "Bu oran piyasa beklentileri ve Merkez Bankası çalışmaları açısından bakıldığında beklentilerin üzerinde. Piyasadaki fiyatlama ölçüsünde fırsatçılık, stokçuluk, spekülatif fiyatlama davranışının algı değil gerçek olduğunu ortaya koydu. Demek ki, biz bu anlamdaki fiyatlamalarla daha yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz." dedi.

"SPEKÜLATİF ATAKLARI PÜSKÜRTTÜK"

Bakan Albayrak, "En kötüyü geride bıraktık. Eylül ayı en kötünün olduğu bir aydı. Kür üzerinde spekülatif süreç yaşadık, bunu püskürttük. Eylülde attığımız adımlarla birlikte birkaç aylık sürecin etkilerinin kalıcı değil, daha somut gerçekçi adımlarla yürüyeceğimiz sürecin sinyallerini almaya başladık. Ekim ayında atılacak adımlarla bu süreç çok pozitif güçlü adımlarla seyredecek. Dengelenme sürecini görmeye başladık. Ticaret erbabı ve bunun takibi çok önemil. Vatandaşlar sahada, kamu görevlileri sahada. Son iki ayda 22 binden fazla şikayet geldi, biz etkin şekilde sahada mücadele ettik. Bu işin ciddiyeti açısından vatandaş merkezli çok yakın bir süreci ortaya koymamız lazım. Ekim itibariyle bu süreç çok daha somut neticelerin çıkacağı bir sürece işaret ediyor." diye konuştu.

"TAŞIN ALTINA ELİNE KOYMA NOKTASINDA SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

"Enflasyonla mücadele kapsamında paydaşların tamamıyla önden görüşme yapacağız. Haftaya fiyatlama, indirim, sorumluluk alma anlamında taşın altına eline koyma noktasında süreç başlatacağız. Tüm bu davranışlar tüm kesimleri etkiliyor. Hep birlikte mücadele elzem. Fiyatlamayı etkileyen sektörler başta olmak üzere görüşmeleri yapıp haftaya bununla ilgili genel kamuoyu açıklamasıyla bunun topyekun mücadele gerektirdiğini seslendireceğiz."

"YERLİ-MİLLİ DURUŞLA BİZ YÖNETECEĞİZ" Bakan Albayrak, McKinsey ile danışmanlık anlaşması hakkında, "Görüş alacağız ama yerli-milli duruşla biz yöneteceğiz. Yapılan yorumlar cehaletten değilse ihanettendir. Yabancı ofislerle dün de çalışıldı, bugün de çalışıldı" dedi.

"ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE SÜRECİ HAFTAYA BAŞLIYOR"

"Enflasyonla mücadele kapsamında paydaşların tamamıyla önden görüşme yapacağız. Haftaya fiyatlama, indirim, sorumluluk alma anlamında taşın altına eline koyma noktasında süreç başlatacağız. Tüm bu davranışlar tüm kesimleri etkiliyor. Hep birlikte mücadele elzem. Fiyatlamayı etkileyen sektörler başta olmak üzere görüşmeleri yapıp haftaya bununla ilgili genel kamuoyu açıklamasıyla bunun topyekun mücadele gerektirdiğini seslendireceğiz."

"YERLİ- MİLLİ EKİP OLUŞTURDUK"

(Kamuda tasarruf süreci) Türkiye'de sistem değişimi yaşadık. Türkiye rekabetçi bir pozisyona doğru ilerliyor. Yabancı firmalarla çalışılıyor deniyor. Devlet bu firmalarla dün çalıştı bugün de çalışıyor, ileride de çalışacak. Türkiye'den de danışman hocalardan katkı aldık. Biz yeni dönemde bir dönüşüm ofisi kurduk, görevine başladı. Bu yerli-milli ekip oluşturduk. Biz birçok firmadan dünyadaki örneklerle ilgili analiz ve raporlar aldık. Toplam üretilen elektrikte yerli payını artıracağız. Son rakam bu yıl geçen yıla göre yüzde 4'e yakın artış var. Yüzde 47'ler yüzde 51'lere çıkmış. Herkesin aklını alıp biz yöneteceğiz. Dedikoduyla vatandaşımız zihnimi teslim etmesin. Bu ülkeyi en ufak bir sekteye uğratmadan güçlü Türkiye yolculuğunda ilerliyoruz.

"OFİSİN BAŞINDA BİZ VARIZ"

(McKinsey tartışmaları) "Birçok firmadan Dönüşüm Ofisi ile ilgili biz raporlama aldık. Sadece bu firmadan değil. Türkiye'ye özgün kendi modelimizi uygulama noktasında kendi milli aklımızı ortaya koyarak ofisi kurduk. Ofisin başında biz varız. Yarın öbür gün başka akıllara da soracağız.