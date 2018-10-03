Türkiye ve Rusya’dan dolara karşı ilk ortak hamle geldi

Türkıye'nın Rusya
'dan ilk defa Rus Ruble'siyle buğday alacağı bildirildi. Rusya merkezli SovEkon Analitik Merkezi'nden yapılan açıklamada, Türkiye
'nin, Rusya'dan ruble ile 30 bin ton yüksek proteinli buğday alacağı belirtildi. Buğday için ton başına yaklaşık 17 bin ruble ödeneceğinin kaydedildiği açıklamada, ulusal paralarla ticaret sayesinde tarafların para dönüşümü nedeniyle kayıplarının azaltılacağına işaret edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, bir süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya gibi önemli ticaret ortaklarıyla ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının artırılacağını duyurmuştu. Rusya, bu yılın temmuz-eylül döneminde Türkiye'ye 1.2 milyon ton buğday ihraç etmişti. SÜREÇ ZOR AMA OLMASI LAZIM
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da dün konu ile alakalı olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın dolar kullanımını azaltmasına yönelik sürecin kolay olmayacağını belirterek, "Bu, zaman isteyen ve özen gerektiren bir süreç. Ancak zorlu olmasına rağmen uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını arttırmaya yönelik eğilimler var" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu konuda talimatlarının bulunduğunu anımsatan Peskov, "Ancak zorlu olmasına rağmen ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını arttırma eğilimleri var" dedi.