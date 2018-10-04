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'ın yeni şirketi 'Şimşek'

'da, 'ın yüzde 48 paya sahip olduğu "Şimşek" anlamına gelen isimli ortak girişim şirketi kuruldu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 20:31
ASELSAN'ın yeni şirketi 'Şimşek'

, yurt dışı iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla 'da yeni bir ortaklığı hayata geçirdi.

Şirketin 14'üncü iştirakinin kuruluşuna ilişkin duyuru, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, komuta ve kontrol sistemleri, termal ve gece görüş kamerası, kripto, uzaktan komutalı silah sistemlerinin üretim, satış ve pazarlaması ile ilgili faaliyet göstermek amacıyla yüzde 51'i , yüzde 48'i ASELSAN, yüzde 1'i SSTEK AŞ'ye ait olmak üzere "Şimşek" anlamına gelen QSTP LLC unvanlı şirket kurulduğu bildirildi. Şirketin sermayesinin ise 1 milyon Katar riyali olduğu belirtildi.

ASELSAN, kontrollü ve sürdürülebilir büyüme için birçok ülkede is¸ ortaklıklarıyla ciddi adımlar atıyor.

Bir süre önce Katar'da proje ofisi açan şirket, bu ülkenin de yer aldığı Ortadogˆu coğrafyasındaki varlığını uzun soluklu is¸ birliklerine dönüştürmek için girişimlerde bulunuyor.

ASELSAN, son olarak Katar'da Barzan Holding ile bazı savunma sanayisi ürünlerinin üretimine yönelik teknoloji transferini de içeren bir ortaklık kurmak üzere mart ayındaki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) mutabakat metni imzalamıştı. Fuarda, BARQ bünyesinde geliştirilmesi ve üretilmesi planlanan bazı ürünler de sergilenmişti.

Şirket, komuta ve kontrol sistemleri, termal ve gece görüş kamerası, kripto, uzaktan komutalı silah sistemlerinin üretiminin yanı sıra Katar Silahlı Kuvvetlerinin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda yeni alanlarda faaliyet gösterebilecek.

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ASELSAN'ın yeni şirketi 'Şimşek'
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