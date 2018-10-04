KoçDijital veri analitiğinde uzman olacak

TÜM dünyada hızla büyüyen büyük veri, veri analitiği ve nesnelerin internet
i pazarı Türkiye'de de büyük grupların dikkatini çekiyor. 2016'da dijital dönüşüm yolculuğuna çıkan Koç Holding
şirketlerinden KoçSistem bünyesinde kurulan yeni teknoloji şirketi KoçDigital
, ileri veri analitiği ve nesnelerin interneti konularında hizmet verip, çözüm ortağı olacağını açıkladı. KoçDigital'in hedeflerini anlatan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "KoçDigital hem topluluğumuzu hem de ülkemizi yeni dijital çağa hazırlamada önemli bir rol üstlenecek. Yeni şirketimiz önümüzdeki 5 yılda Türkiye ekonomisine 10 milyar TL katkıda bulunacak. Sunacağımız hizmetleri Türkiye dışına taşıyarak, teknoloji ihracatına katkı sağlamayı hedefliyoruz. KoçDigital Akademi, teknoloji alanında nitelikli insa n kaynağının yetişmesini sağlayacak" dedi.