Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç tl? Çeyrek altın gram ve tam altın fiyatları 4 Ekim

Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların son dakika araştırmaları devam ediyor. Toplumda dolar ve euronun aksine daha çok benimsenen bir yatırım aracıdır. Türk milletinin dış mihrakların kur saldırıları üzerinden yapmaya çalıştıkları operasyona karşı daha çok benimsediği altın ile ilgili son dakika gelişmelerini anbean bu yazımızdan takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Altın fiyatları ile ilgili en güncel ve doğru bilgileri sizler için derledik. Türkiye'de dolar ve euronun aksine daha çok benimsenen yatırım aracı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram, altın fiyatları arasında çeyrekten sonra en çok tercih edilen türdür. Peki gram altın bugün ne kadar? Gram bugün 233,50 liradan alınırken, 233,60 liradan satılıyor.