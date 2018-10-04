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Son dakika: bugün ne kadar ? gram ve tam altın fiyatları 4 Ekim

ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kurda yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşların ilgisinin bu yöne kaymasına neden oluyor. fiyatları bugün ne kadar? sorusu ise günün en çok aratılanları arasında yer alıyor. Özellikle kur nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe sahip olan altın ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilirsiniz. Peki gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte en güncel fiyatlar...

Giriş Tarihi: 4.10.2018 16:31
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç tl? Çeyrek altın gram ve tam altın fiyatları 4 Ekim

ile ilgili vatandaşların son dakika araştırmaları devam ediyor. Toplumda dolar ve euronun aksine daha çok benimsenen bir yatırım aracıdır. Türk milletinin dış mihrakların kur saldırıları üzerinden yapmaya çalıştıkları operasyona karşı daha çok benimsediği altın ile ilgili son dakika gelişmelerini anbean bu yazımızdan takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Altın fiyatları ile ilgili en güncel ve doğru bilgileri sizler için derledik. 'de dolar ve euronun aksine daha çok benimsenen yatırım aracı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram, altın fiyatları arasında çeyrekten sonra en çok tercih edilen türdür. Peki bugün ne kadar? Gram bugün 233,50 liradan alınırken, 233,60 liradan satılıyor.

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç tl? Çeyrek altın gram ve tam altın fiyatları 4 Ekim
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