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Son dakika | Bugün fiyatları ne kadar ? 4 güncel dolar euro alış satış fiyatı

fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları devam ediyor. Son zamanlarda çok büyük değişiklikler göstermeyen doların göstereceği reaksiyon vatandaşlar arasında merak konusu olmaya başladı. Peki 4 dolar fiyatları bugün ne kadar? İşte Dolar ve euro alış satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 4.10.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 11:10
Son dakika | Bugün dolar fiyatları ne kadar kaç tl? 4 Ekim güncel dolar euro alış satış fiyatı

ile ilgili vatandaşların son dakika araştırmaları devam ediyor. Dolar fiyatları son günde fazla değişkenlik göstermiyor. Ancak uzman analistlerin yorumuna göre, doların şuan da 6.10 civarında direnmeye çalıştığı ve 6.00'ın altına düştüğü vakit düşüşünün aynı şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için euro ve dolar fiyatları ile ilgili en doğru ve güncel bilgileri hazırladık. Bugün dolar ve euro ne kadar ? İşte tüm bu soruların yanıtı...

4 EKİM DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar kuru bugün 6,0819 liradan alınırken, 6,0834 liradan satılıyor.

4 EKİM EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro bugün 6,9939 liradan alınırken, 6,9975 liradan satılıyor.

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Son dakika | Bugün dolar fiyatları ne kadar kaç tl? 4 Ekim güncel dolar euro alış satış fiyatı
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