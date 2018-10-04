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Son dakika haberi: 4 Ekim güncel gram, fiyatları... Altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında yaşanan son dakika gelişmeler vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yurdumuzda önemli bir yere sahip olan en çok takip edilen konuların başında geliyor. bugün ne kadar? Son zamanlarda inişli ve çıkışlı bir grafik sergileyen altın yatırım yapmak isteyen vatandaşların tercihleri arasında birinci sıraya çıktı. Düğünlerde ve özel günlerde de hediyeleşmek için kullanılan altın güne yükselişle başladı. Peki gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte en güncel fiyatlar...

Giriş Tarihi: 4.10.2018 08:44
Son dakika haberi: 4 Ekim güncel gram, çeyrek altın fiyatları... Altın bugün ne kadar, kaç TL?

Son zamanlarda internet üzerinde vatandaşların en çok araştırdığı ve merak ettiği konuların başında geliyor. Son dakika trendlerine giren altınla ilgili vatandaşların merak ettiği bütün konuları haberimizde derledik. Ülkemizde önemli bir yere sahip olan altın hem yatırım hemde hediyeleşmek için sıkça tercih edilmekte. Son zamanlarda yatırımcısını güldüren altın fiyatları 4 Ekim Perşembe gününe nasıl başladı? Bu sabah itibariyle altın güne yükselişle başladı. İşte en güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR - KAÇ TL?

Sabah.com.tr olarak, altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar için anbean güncellemeye devam edeceğiz. Yatırım amacıyla en çok tercih edilen altın olarak tercih edilmekte. Bugün ?

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Son dakika haberi: 4 Ekim güncel gram, çeyrek altın fiyatları... Altın bugün ne kadar, kaç TL?
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