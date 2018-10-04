Son dakika haberi: 4 Ekim güncel gram, çeyrek altın fiyatları... Altın bugün ne kadar, kaç TL?

Son zamanlarda internet üzerinde vatandaşların en çok araştırdığı ve merak ettiği konuların başında altın fiyatları geliyor. Son dakika trendlerine giren altınla ilgili vatandaşların merak ettiği bütün konuları haberimizde derledik. Ülkemizde önemli bir yere sahip olan altın hem yatırım hemde hediyeleşmek için sıkça tercih edilmekte. Son zamanlarda yatırımcısını güldüren altın fiyatları 4 Ekim Perşembe gününe nasıl başladı? Bu sabah itibariyle altın güne yükselişle başladı. İşte en güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR - KAÇ TL?

Sabah.com.tr olarak, altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar için anbean güncellemeye devam edeceğiz. Yatırım amacıyla en çok tercih edilen altın olarak çeyrek altın tercih edilmekte. Bugün çeyrek altın ne kadar?