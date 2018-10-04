Zam avcıları 2 bin fırsatçıyı ihbar etti

İstanbul
'da
farklı STK'lara bağlı bir grup genç, haksız yere fiyat arttıran fırsatçılara göz açtırmıyor. Vatandaşların, fırsatçıları Alo 175 Tüketici Hattı'na ihbar etmelerini sağlamak amacıyla Yerli İhbar Timi kuran gençler, iki haftada 2 bin ihbar yaptı. Gençler, gruplar halinde İstanbul genelindeki iş yerlerine giderek ürünlerin üreticilerden alım fiyatları ile tüketicilere satış fiyatlarını araştırıyor. Sebze, meyve, balık başta olmak üzere farklı gıdaların hallerden alış fiyatlarını ile tezgâhlardaki satış fiyatlarını karşılaştırıyorlar. Fiyatları aynı tutulan fakat gramları düşürülen ürünlerin satıldığı noktaları da tespit ediyorlar. İstanbul'da tezgah tezgah dolaşan ve iki haftada 2 bin ihbar yapan tim, İstanbul Hali'nden kilosu 1 liraya alınan yerli elmaların 8 liraya satıldığını tespit edilen iki manavı da şikayet etti. ENFLASYONUN NEDENI FIRSATÇILAR
TÜRKIYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK
) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, geçtiğimiz ay birçok gıda maddesinin etiketlerinde gereksiz fiyat artışı yapan fırsatçılar ve stokçuların TÜFE'nin artmasında önemli rol oynadığını belirterek, "Bunlara yönelik denetimler sıklaştırılarak duyarlılık artırılmalı" dedi.