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100 dolara '' satılıyor!

'nın Uluslararası Auckland Havalimanı'nda gümrüksüz satış mağazalarında dört teneke kutudan oluşan "Saf Taze Yeni Zelanda Havası" 98,99 dolara satılıyor

Giriş Tarihi: 5.10.2018 17:12
100 dolara 'temiz hava' satılıyor!

İngiliz gazetesinin haberine göre, lı gazeteci Damien Christie tarafından paylaşılan paketin fotoğrafında hava 20 dolar indirimde.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Christie Twitter'da paylaştığı mesajında "Benimle dalga geçiyorsunuz sanırım. Ayrıca 98 dolar, şirin küçük bir hediye de değil" dedi.

Christie'nin paylaştığı bu görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı bu durumu 'Kapitalizmin zirvesi' olarak niteledi.

MASKELERİ DE VAR!

Yeni Zelanda'da Kiwiana isimli bir şirket tarafından üretilen hava kutularının tepesinde nefes maskeleri de var.

Kiwiana adlı şirketin ürettiği ürünün üstünde "Yeni Zelanda'nın Güney Okyanus'taki eşsiz konumu, Kiwiana havasının hiçbir toprak parçası üstünden geçmeden Yeni Zelanda'nın Alplerinden bu şişelere dolduğu anlamına geliyor" yazıyor.

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100 dolara 'temiz hava' satılıyor!
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