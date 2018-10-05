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de son durum nedir? 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar yapılacak? İşte detaylar...

Başkan Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde ek gösterge mı ile ilgili müjdeyi vermişti. Konuyla ilgili taslak hazırlandı. Yaklaşık 1.5 milyon kişinin faydalanacağı ek gösterge zammı için artık geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin merak ettiği bu konuda yasa çalışmaları hız kazanmaya başladı. Peki ile maaşlara ne kadar zam yapılacak? Maaşlara yapılacak zam oranı ne olacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 5.10.2018 15:55
3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

Başkan 'ın müjdesini verdiği mı ile ilgili çalışmalar hız kazandı. 1.5 milyon kişinin büyük bir heyecan içinde beklediği ek gösterge zammı ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Sabah ve Takvim gazetesi yazarı memura ek gösterge zammı konusunu kaleme aldı. İşte 3600 ek gösterge zammı ile ilgili tüm detaylar...

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI!

2. 100 günlük eylem planında bulunan 3600 ek gösterge zammında çalışmalar hızlandı ve yerel seçimler öncesinde yürürlüğe girilmesi bekleniyor. Uygulama mevcut emekliler içinde geçerli olacak.

KİM NE KADAR ALACAK?

Faruk Erdem yazısında 'Kim ne kadar alacak?' sorusunun detaylarını paylaştı. İşte o ayrıntılar...

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