Bilirkişilik başvurularında "e-Devlet" dönemi

- Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla, bilirkişi olmak isteyenlerin başvuruları " e-Devlet " üzerinden yapılacak - Uygulamaya, ilk kez 5 Kasım'daki müracaatlarla başlanacak

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla, bilirkişi olmak isteyenlerin başvuruları "e-Devlet" üzerinden yapılacak.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bilirkişilik Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde görüşüne başvurulacak 28 bin 848 bilirkişi, 1 Ocak'tan itibaren göreve başladı.

Bilirkişiliğin kurumsal bir yapıya kavuşmasını ve yargılamada etkin, verimli bir kurum haline gelmesini hedefleyen kanun çerçevesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı, 9 Mart 2018 tarihinde yayımladığı uzmanlık alanlarına göre aranacak nitelikler doğrultusunda yeni başvuru sürecini başlattı.

Aralarında tarım ve nitelikli hesaplamaların da bulunduğu 65 uzmanlık alanında bilirkişi olarak görev yapmak isteyenler 5 Kasım'dan itibaren başvuruda bulunabilecek.

Bakanlığın yaptığı çalışmayla başvurular ilk kez "e-Devlet" üzerinden alınacak.

- Elektronik, mobil imza zorunluluğu

Başvurucular, "e-Devlet"te Adalet Bakanlığının sunduğu hizmetler bölümünden "elektronik imza" veya "mobil imza" ile giriş yapacaları "UYAP Bilirkişi Portal Girişi"nden işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurular, 30 Kasım 2018'e kadar yapılabilecek.

Başvurular, Bilirkişilik Bölge Kurullarınca değerlendirilecek. Bölge kurulları tarafından oluşturulan bilirkişi listelerine kaydedilenler, 31 Ocak 2019'da Bilirkişilik Daire Başkanlığının ve bilirkişilik bölge kurullarının internet sitelerinden ilan edilecek. Başvuruları kabul edilenler, verilecek yetki belgeleriyle 3 yıllık süre için bilirkişi olarak görev üstlenecek.

Mevcut bilirkişi listelerinde kayıtlı bulunan ve halen görev yapan bilirkişilerin ise 3 yıllığına listelere kaydoldukları için tekrar bilirkişilik başvurusu yapmalarına gerek olmadığı bildirildi.