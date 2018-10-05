Emekliye 456 TL zam

Emeklilerin
Ocak zam
mı netleşiyor. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam
alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışının ipuçları geliyor. Temmuz-Eylül enflasyon
u yüzde 9.34
olarak gerçekleşti, geriye 3 veri daha kaldı
. Yani şu ana kadar gerçekleşen enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.34
zam oranı oluştu. Bu, maaşlarda 95,4 ile 456,93 lira
arasında artış getirecek. Halen bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunan en düşük maaş bin 116 lira 79 kuruşa
çıkacak. 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunan en yüksek maaş ise 5 bin 349 lira 12 kuruşa
yükselecek. Bu rakamlar 3 aylık verilerin, yani Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonunun
eklenmesiyle artacak. 2018 yılı enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65
olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, maaşlarda 108,78 lira ile 521,02 lira
arasında artış yaşanacak. Kesin rakamlar, 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.