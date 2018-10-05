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Son dakika | , tam, fiyatları burada! bugün (şuan) ne kadar? - 5 Ekim

nda son dakika hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. kurlarında yaşanan hareketlilik altına olan ilgiyi biraz daha arttırmış bulunmakta. " bugün ne kadar" sorusu trendlerin başında geliyor. Altına yatırım yapacak olan vatandaşlar internet üzerinden altın bugün ne kadar? sorusunu sıkça takip ediyor. Son zamanlarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen altın fiyatları ile ilgili tüm gelişmeler haberimizde. Peki gram, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 5.10.2018 07:33
Son dakika | Çeyrek altın, tam, gram altın fiyatları burada! Altın fiyatları bugün (şuan) ne kadar? - 5 Ekim

ndaki artış ve iniş için son dakika aramaları ve araştırmaları devam ediyor. Yatırım amacıyla sıkça tercih edilen altın fiyatları vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Altın ülkemizde dolar ve euronun aksine daha çok benimsenen bir yatırım aracıdır. Hediyeleşmek içinde sıkça kullanılan altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık fiyatları haberimizde.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL?

Altın fiyatları ile ilgili en güncel ve doğru bilgileri sizler için derledik. 'de dolar ve euronun aksine daha çok benimsenen yatırım aracı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

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Son dakika | Çeyrek altın, tam, gram altın fiyatları burada! Altın fiyatları bugün (şuan) ne kadar? - 5 Ekim
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