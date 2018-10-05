Son dakika | Çeyrek altın, tam, gram altın fiyatları burada! Altın fiyatları bugün (şuan) ne kadar? - 5 Ekim

Altın fiyatlarındaki artış ve iniş için son dakika aramaları ve araştırmaları devam ediyor. Yatırım amacıyla sıkça tercih edilen altın fiyatları vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Altın ülkemizde dolar ve euronun aksine daha çok benimsenen bir yatırım aracıdır. Hediyeleşmek içinde sıkça kullanılan altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık fiyatları haberimizde.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL?

Altın fiyatları ile ilgili en güncel ve doğru bilgileri sizler için derledik. Türkiye'de dolar ve euronun aksine daha çok benimsenen yatırım aracı ile ilgili son dakika gelişmeleri...